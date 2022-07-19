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    'Babası kılıklı' TikTok fenomeni Ece Ronay oğlunu ilk kez paylaştı!

    Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, doğumdan sonra ilk kez oğlu Miran'ı paylaştı. Ronay, "babası kılıklı 12 günlük oğluşum" notunu ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 13:20
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    'Babası kılıklı' TikTok fenomeni Ece Ronay oğlunu ilk kez paylaştı!

    Aslen Diyarbakırlı olan ve çektiği "karpuz" videosuyla sosyal medyada adını duyuran Ece Ronay, şimdilerde fenomen haline geldi.

    Ardından 'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, şarkılarıyla ününe ün kattı.

    TikTok videoları ile sık sık gündeme gelen fenomen Ece Ronay, magazin gündeminin de konuşulan isimleri arasına girdi.

    Geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

    Ünlü şovmenle davası devam eden Ronay'dan ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

    98 doğumlu Ronay, kısa bir sürenin ardından hamile olduğunu açıkladı.

    "Miran Bebek"

    Annelik heyecanı yaşayan genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde oğluna kavuştu.

    Sosyal medya hesabı Instagram'dan sevincini paylaşan Ronay, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi.

    "Babası kılıklı 12 günlük oğluşum ve soldaki ben" notunu yazdığı Miran Bebek'e binlerce beğeni geldi.

    İşte Ece Ronay'ın oğlu...

    Babası kılıklı TikTok fenomeni Ece Ronay oğlunu ilk kez paylaştı! #1

    Babası kılıklı TikTok fenomeni Ece Ronay oğlunu ilk kez paylaştı! #2

    Babası kılıklı TikTok fenomeni Ece Ronay oğlunu ilk kez paylaştı! #3

    Babası kılıklı TikTok fenomeni Ece Ronay oğlunu ilk kez paylaştı! #4


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