'Babasının kopyası' Haluk Levent'in sır gibi sakladığı biricik kızına bakın...

'Babasının kopyası' Haluk Levent'in sır gibi sakladığı biricik kızına bakın...

Haluk Levent'in Neslin Yonar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ela'yı görenler, şaşıp kalıyor. Kızı ile arasının açık olduğu dile getiren Haluk Levent, kameralardan uzak bir babalık yaşıyor.

Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent Acil, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Adana'dan İstanbul'a gelmesiyle müzik kariyerinde tırmanışa geçen Haluk Levent, son yıllarda şarkılarından daha çok yardımseverliği ile gündeme geliyor.

Ahbap derneği ile ihtiyaç sahiplerine el uzatan Haluk Levent'in çocuğu var mı sorusu sevenlerinin araştırdığı konular arasında.

Magazin dünyasından uzak bir hayatı tercih eden Haluk Levent'in kızı olduğunu öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte Haluk Levent'in kızı

Haluk Levent ile Nesrin Yonarlar 2004’te Sultanahmet’teki Binbirdirek Sarnıcı’nda sade bir törenle evlendi. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi.

Ela Acil adında bir kız çocuğu bulunan Haluk Levent ve Nesrin Yonarlar, 18 Aralık 2017 günü anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkemeye sunulan boşanma protokolünde Haluk Levent’in çocuğuna nafaka vereceği ve okul masraflarını karşılayacağı öğrenildi.

Kızı ile kameralara pek yansımayan Haluk Levent, son olarak bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.

Alışveriş merkezinin kafesinde oturan ikiliyi çeken muhabirlere ünlü şarkıcı "Ergenlik durumları, biraz tavır yapıyor. Aramız limoni" açıklamasını yapmıştı.

İşte Haluk Levent'in kızı Ela...