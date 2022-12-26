Bacak dekoltesi büyüledi! Simge Sağın file çoraplı kombiniyle instagramı salladı: 'Bu kadın kendini aştı'

Bacak dekoltesi büyüledi! Simge Sağın file çoraplı kombiniyle instagramı salladı: 'Bu kadın kendini aştı'

Başarılı şarkıcı Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Simge'nin son instagram paylaşımı büyük beğeni topladı..

Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Başarılı şarkıcı Simge dün akşam verdiği bir konserde giydiği iddialı kıyafet ile verdiği pozları instagram hesabından paylaştı.

Simge Sağın sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Yaptığı tüm paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Simge'nin instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunuyor.

41 yaşında olan Simge'nin sosyal medya paylaşımları takipçilerinden tam not alırken bazı takipçileri Simge'nin tarzını fazla iddialı buluyor.

İşte Simge Sağın'ın son instagram paylaşımı..