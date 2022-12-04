Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.993
0.56%
BTXN Coin
5.30
-1.85%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'den olay süper minili poz: "Nefesimiz kesildi"

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim bu kez bacak dekolteli pozlarıyla görenleri büyüledi.
    • 04.12.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'den olay süper minili poz: 'Nefesimiz kesildi'

    Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik hayatı sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuşulmuştu. Erkenci Kuş, Dünyayla Benim Aramda, Çilek Kokusu gibi pek çok farklı yapımda rol alan isim, son dönemde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle kendisinden söz ettirmişti.

    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir den olay süper minili poz: 'Nefesimiz kesildi' #1

    Geçtiğimiz günlerde kasığına kadar dekolte tercih eden oyuncu, pozlarını da sosyal medya üzerinden yayınlamıştı. 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de dünyaya gelen ismin anneannesi Bulgaristan göçmeni olduğu bilinmektedir. İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşayan isim sonrasında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırmış ve Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda gibi dizilerde rol almıştır.

    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir den olay süper minili poz: 'Nefesimiz kesildi' #2

    Bacak dekoltesiyle görenleri mest etti

    Özdemir'in bir dergi için verdiği bacak dekolteli poz görenleri büyüledi. Göğüs dekoltesi ve minili pozuyla dikkat çeken isme takipçilerinden "Maşallah güzelliğine", "Nefesimiz kesildi" gibi yorumlar yağdı.

    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir den olay süper minili poz: 'Nefesimiz kesildi' #3

    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir den olay süper minili poz: 'Nefesimiz kesildi' #4

    İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir den olay süper minili poz: 'Nefesimiz kesildi' #5

    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir den olay süper minili poz: 'Nefesimiz kesildi' #6

    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir den olay süper minili poz: 'Nefesimiz kesildi' #7

    Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir den olay süper minili poz: 'Nefesimiz kesildi' #8


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Yonca Evcimik: Günümüz şarkıcıları bana çok şey borçlu
    Magazin

    Yonca Evcimik: Günümüz şarkıcıları bana çok şey borçlu

    Genç eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bir altın bir bronz madalya
    Milli Takımlar

    Genç eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bir altın bir bronz madalya

    Görüş Bildir