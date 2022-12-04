Ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim bu kez bacak dekolteli pozlarıyla görenleri büyüledi.

Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik hayatı sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuşulmuştu. Erkenci Kuş, Dünyayla Benim Aramda, Çilek Kokusu gibi pek çok farklı yapımda rol alan isim, son dönemde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle kendisinden söz ettirmişti.

Geçtiğimiz günlerde kasığına kadar dekolte tercih eden oyuncu, pozlarını da sosyal medya üzerinden yayınlamıştı. 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de dünyaya gelen ismin anneannesi Bulgaristan göçmeni olduğu bilinmektedir. İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşayan isim sonrasında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırmış ve Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda gibi dizilerde rol almıştır.

Bacak dekoltesiyle görenleri mest etti

Özdemir'in bir dergi için verdiği bacak dekolteli poz görenleri büyüledi. Göğüs dekoltesi ve minili pozuyla dikkat çeken isme takipçilerinden "Maşallah güzelliğine", "Nefesimiz kesildi" gibi yorumlar yağdı.

İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...