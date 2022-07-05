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    Bahar Candan pembe bikinisiyle poz verdi! 'Evlenince sileceğim..'

    Sosyal medyanın sıkça gündeme gelen ismi Bahar Candan yine olay yaratacak bir harekete imza attı.
    • 05.07.2022 - 01:46
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    Bahar Candan pembe bikinisiyle poz verdi! 'Evlenince sileceğim..'

    İşte Benim Stilim isimli yarışma programı ile ünlenen fenomen Bahar Candan farklı tarzı ve konuşmalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    Bahar Candan geçtiğimiz dönemlerde "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" açıklamasıyla uzun düre gündem olmuştu.

    Bahar Candan pembe bikinisiyle poz verdi! Evlenince sileceğim.. #1

    Bahar Candan son olarak bikinili bir fotoğrafını paylaşarak "Evlenince Sileceğim" notunu düştü.

    Bir teknede pembe bikinisiyle paylaştığı fotoğrafa "Evlenince sileceğim fotoğraflardan biri" notunu düşen Bahar Candan'a birçok tepki yorumu atıldı.İşte Bahar Candan'ın gündeme gelen o fotoğrafı..

    Bahar Candan pembe bikinisiyle poz verdi! Evlenince sileceğim.. #2


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