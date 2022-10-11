Bahar Candan’dan yeni skandal! İpli bikinisiyle herkesin içinde bacaklarını ayırıp…

Bahar Candan’dan yeni skandal! İpli bikinisiyle herkesin içinde bacaklarını ayırıp…

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan iddialı pozlarında sınır tanımıyor. Bu kez bikini giyip bacaklarını iki yana ayırarak kamera karşısına geçen ünlü isim adeta parmak ısırttı.

Bir dönem konuşması ve tavırlarıyla gündeme gelen Bahar Candan, 2016 yılında İşte Benim Stilim yarışma programına katılmıştı.

Programdan sonra adını milyonlara duyuran ünlü isim özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan fenomen isim, iddialı pozlarıyla paylaşım yapmayı da aksatmıyor.

Geçtiğimiz haftalarda hakkına çıkan kürtaj iddialarında sessiz kalmayı tercih eden Bahar Candan’dan yeni paylaşım geldi.

Bahar Candan'dan bir skandal daha!

Şimdilerde teknesinde tatil yapmaya devam ediyor. Her defasında bacaklarını çok beğendiğini dile getirerek takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Fenomen isim son paylaşımında giydiği ipli bikinisiyle teknede sere serpe uzandı. Bir de bacaklarını iki yana açarak kamera karşısına geçti.

Bahar Candan o pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Görenler gözlerine inanamadı. Ünlü isme beğeni yağmuru geldi. İşte o fotoğraf…