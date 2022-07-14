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    Bahar Şahin bronz teniyle dekoltenin dibine vurdu! 'Gerçekten bu ne'

    Tatile çıkan Bahar Şahin, çilek yerken verdiği pozlarıyla mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 13:23
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    Bahar Şahin bronz teniyle dekoltenin dibine vurdu! 'Gerçekten bu ne'

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri çeken Bahar Şahin, tatile çıktı.

    Bozcada'da güneşin keyfini çıkaran Şahin, o anları sosyal medyadan paylaştı.

    O Hayat Benim, Yol Arkadaşım Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu,  2 milyon takipçisini mest etti.

    Bahar Şahin tatilde

    25 yaşındaki Bahar Şahin, derin bikini dekoltesiyle dikkat çekti.

    Çilekle verdiği pozlarıyla gündem olan ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Takipçileri cesur pozların karşısında "Güzeller güzeli", "Kraliçe", "Gerçek misin", "Çileğimmm" yorumlarında bulundu.

    İşte Bahar Şahin'den iddialı kareler...

    Bahar Şahin bronz teniyle dekoltenin dibine vurdu! Gerçekten bu ne #1

    Bahar Şahin bronz teniyle dekoltenin dibine vurdu! Gerçekten bu ne #2

    Bahar Şahin bronz teniyle dekoltenin dibine vurdu! Gerçekten bu ne #3

    Bahar Şahin bronz teniyle dekoltenin dibine vurdu! Gerçekten bu ne #4


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