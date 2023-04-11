Bahar Şahin'den cesur pozlar! Sosyal medyanın tozunu attırdı..."Sana kalp dayanmaz" Tetikçinin Oğlu dizisinde Sibel karakterini canlandıran Bahar Şahin, güzelliğiyle dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şahin, pozlarıyla beğeni topladı.

O Hayat Benim dizisi ile ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Bahar Şahin, ardından Yol Arkadaşım, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul'da "Ceren" karakterine hayat veren oyuncu, rolüyle herkesin beğenisini kazandı.

Ardından kısa bir ara veren Bahar Şahin, Gülümse Kaderine adlı diziyle yeniden ekranlarda yerini aldı.

26 yaşındaki Şahin, şimdi yeni dizisi Tetikçinin Oğlu ile gündemde.

Cesur pozlar veriyor

Fox TV'de yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisinde Sibel karakterini canlandıran Bahar Şahin, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekti.

2 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor.

İddialı kombinleriyle cesur pozlara imza atan Bahar Şahin, sosyal medyanın tozunu attırıyor.

Birbirinden farklı pozlarıyla güzelliğini sergileyen Şahin, beğeni yağmuruna tutuluyor.