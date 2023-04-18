Bahar Şahin'den "yaz gelsin" pozu! Baştan sonra sırt dekoltesiyle... Tetikçinin Oğlu dizisinde Sibel karakterini canlandıran Bahar Şahin, son karesiyle takipçilerini mest etti.

O Hayat Benim dizisi ile ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Bahar Şahin, ardından Yol Arkadaşım, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul'da "Ceren" karakterine hayat veren oyuncu, rolüyle herkesin beğenisini kazandı.

26 yaşındaki Şahin, şimdi yeni dizisi Tetikçinin Oğlu ile gündemde.

Sibel karakterini canlandıran güzel oyuncu, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Güzelliği ile göz kamaştıran Bahar Şahin, son paylaşımıyla takipçilerinin içini eritti.

Dekoltesiyle yazı getirdi

Geçtiğimiz yazdan pozlarını paylayan Bahar Şahin, "Yaz ne zaman gelirsin bilmiyorum ama elini çabuk tut" notunu yazdı.

Sırt dekoltesiyle nefes kesen Şahin, güzelliğini gözler önüne serdi.

O karelere takipçilerinden beğeni bombardımanı geldi. Görenler, "bu ne güzellik", "yaz şimdi geldi", "içimizi ısıttın" gibi yorumlar yazdı.