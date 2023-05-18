Bahisçiler sevindi! Google Play duyurdu: Türkiye'de "sanal kumarhane" hamlesi... ABD merkezli teknoloji firması Google, ülkemizdeki kumar uygulamalarını kendi mağazası olan Play Store için yasal hale getirdi.

Türkiye 1998 yılında kumarhaneleri, 2006'da devlet dışı çevrimiçi kumarları yasakladı.

Necmettin Erbakan hükümeti; yayınladığı bir genelgeyle, gazetelerde ve halk arasında 'tek kollu canavar' olarak adlandırılan kumarhanelerin faaliyetini durdurma kararı aldı.

Sanal kumar uygulamaları, dünyanın birçok ülkesinde popüler hale geldi; Türkiye'de kaçak bahis ve yasa dışı kumar olayları da artış gösterdi.

Ülkemizde resmi olarak yalnızca Milli Piyango oyunları bulunuyor.

Google kumar yasağını kaldırdı

Google, daha öncelerinde birkaç ülke dışında kumar uygulamalarını tümden yasaklama kararı almıştı. Ancak ardından 26 ülkede bu yasağı kaldırdı.

Yasağın kaldırıldığı ülkelere bugün itibarıyla Türkiye de dahil oldu.

Artık resmi lisansa sahip kumar işletmeleri, Google Play Store üzerinden indirilebilir olacak.

Google’ın aldığı bu kararla, geliştiriciler kendi bahis ve kumar uygulamalarını geliştirip Türkiye’den de Play Store’da yayınlayabilecek.