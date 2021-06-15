Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz'ın biyografisi

Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu'nda Bora karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın hayatı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli?

Yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu ise Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı Baht Oyunu dizisi, bu akşam Kanal D ekranlarında görücüye çıkıyor.

Son olarak Hekimoğlu dizisinde oldukça başarılı bir performans sergileyen başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisinde, 'Bora' karakterine hayat veriyor.

Aytaç Şaşmaz'ın hayatını merak eden izleyiciler, Baht oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz kimdir? İşte Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler...

BAHT OYUNU BORA KARAKTERİ

İyi bir eğitim gören Bora, İstanbul'lu varlıklı bir ailenin oğludur. Kendisine kimseyi yaklaştırmayan, doğru bildiği yoldan şaşmayan, inandığı değerler uğruna fedakârlıktan kaçınmayan bir adamdır.

Aristokrat bir anne ve hırslı bir babanın tek oğlu olarak yetiştirilirken, özellikle babası tarafından kalıplara sokulmaya zorlanmıştır. Fakat güçlü ve bağımsız karakteriyle, tüm bu kalıpları yıkıp ötesine geçmeyi başarmıştır.

Popüler içerik platformu Bizdeböyle.net’in genel yayın yönetmeni ve baş yazarı olan Bora, platformunda haftalık yazılar yayımlamaktadır. Bora, aşkın karşılıklı bir duygu olmadığına ve gerçek aşk diye anlatılan şeyin ancak masallarda olabileceğine inanmaktadır.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayımlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı ''Söz'' dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Son olarak Hekimoğlu dizisinde başrol olarak yer alan yakışıklı oyuncu, şimdilerde yeni dizi projesi ''Baht Oyunu'' ile ekranlara geri dönüyor.