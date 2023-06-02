Bakkal tarzı beğeni topladı! İrem Derici'nin ayna pozları sosyal medyayı salladı! 'Yine ateş ediyorsun' Ünlü şarkıcı İrem Derici instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. İşte ünlü şarkıcının son instagram paylaşımı..

Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan İrem Derici eski Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlamasıyla gündeme gelmişti.

İrem Derici Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İrem Derici bakkal kombiniyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Düşmanımı görecekmişim gibi çıkıyorum bakkala bile' notunu ekledi.

İşte İrem Derici'nin bakkal kombini..