Bakmaya doyamadığımız Fahriye Evcen'in güzellik sırları! Fazla ürüne gerek yok...

İlk bölümüyle yayınlanacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen'in güzellik sırları merak edildi. Evcen'in hayranları güzellik sırlarını öğrenmek için, araştırma yapıyor.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam yayın hayatına başlıyor.

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'u buluşturan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun tanıtımları seyirci tarafından beğenilmişti.

Dizide Akça Hatun karakterine hayat veren ve uzun bir aranın ardından ekrana dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen ise hayranları tarafından mercek altına alındı.

Güzelliği ile baş döndüren ve tarzı ile konuşulan Evcen'in, güzellik sırları merak edilmeye başlandı.

Evcen'i yakından takip eden hayranları, oyuncunun güzellik sırlarına ilişkin detaylı bir araştırma yapmaya başladı.

Peki, Fahriye Evcen'in güzellik sırları nerledir? Fahriye Evcen hangi ürünleri kullanıyor? İşte detaylar...

FAHRİYE EVCEN'İN GÜZELLİK SIRLARI

Fahriye Evcen, güzelliğinin ilk kaynağının mutluluk olduğunu dile getirdi. Evcen açıklamalarında, mutlu olmanın cildi güzelleştirdiğini ve mutlu eden şeyleri daha çok yapmanın cildine ışıltı olarak yansıdığını belirtti.

Oyuncu ayrıca bol su tükettiğini ve bunun cildi üzerinde etkili olduğunu ifade etti. Düzenli cilt bakımı yapan ve cildini derinlemesine temizlediğini belirten oyuncu, cildinin ihtiyacı olan besinleri ise doğal yöntemlerle temin ediyor.

Cildi için çeşitli yağları kullanan oyuncunun bunu düzenli olarak uyguladığı biliniyor.