Bala Atabek kimdir? Menajerimi Ara konuğu Bala Atabek hakkında bilgiler..

Televizyon ekranlarının sevilen oyuncularından biri olan Bala Atabek, Star TV'de yayımlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Peki, Menajerimi Ara konuğu Bala Atabek kimdir?

Fransız yapımı ''Dix pour cent'' dizisinin Türkiye uyarlaması olan ve her hafta pazar akşamları Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Menajerimi Ara'nın bu haftaki konukları arasında yer alan Bala Atabek'in hayatı merak konusu oldu.

İzleyiciler, ''Beni Böyle Sev'' dizisiyle büyük takipçi kitlelerine ulaşan Bala Atabek hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Bu akşam yayımlanacak yeni bölümde, aynı tiyatro oyununda yer alan Bala Atabek ve Burcu Altın Deprem arasındaki kavga, Dicle ve Kıraç’ı bir kez daha karşı karşıya getirecek.

Peki, Bala Atabek kimdir? Bala Atabek kaç yaşında, nereli? İşte, Bala Atabek'in biyografisi...

BALA ATABEK KİMDİR?

27 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ve yazar Bala Atabek, 2006 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Bikem Ekberzade'nin ortaya koyduğu 111 Kadın Fotoğrafçı projesinde çalışmış ve kadın sığınakları için üç fotoğraf karesini bağışlamıştır.

2007 yılında KargArt'ta kendi yönettiği oyun olan Dario Fo'nun Kadınları'nı Uluslararası Af Örgütü yararına sahneleyen Atabek'in kamerayla tanışması, ''Benim Annem Bir Melek'' adlı dizideki Hasıla rolüyle olmuştur.

Daha sonra ikinci dizi çalışması olan ve yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün yaptığı ''Elde Var Hayat'' adlı dizide Gonca adlı karaktere hayat vermiştir. 2013 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan ''Beni Böyle Sev'' adlı dizideki Fahriye karakteri ile kariyerinde hızlı bir ivme kazanmıştır.

Beni Böyle Sev'in bitiş yılının akabinde, 2015 yılının Şubat ayında Zeplin Yayınları'ndan ''Bizi Büyüten Şey'' adlı ilk hikâye kitabını çıkarmıştır. İyi bir caz müziği dinleyicisi olan Atabek, ''Bizi Büyüten Şey'' adlı öykü kitabını en sevdiği caz parçalarına ithaf etmiş ve Bill Evans, Chet Baker, Nina Simone gibi büyük jazz ustalarına yer vermiştir.

Yine 2015 yılında, yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği ''Her Şey Aşktan'' filminde Hande Doğandemir ile beraber rol almış ve 2016 yılının Şubat ayında yayına giren ''Çifte Saadet'' adlı komedi dizisinde Fikret Kuşkan, Dolunay Soysert ve Şebnem Bozoklu ile FOX TV ekranlarında Mürüvvet karakterini canlandırmıştır.

Ardından 2016 yılının Mart ayında Zeplin Yayınları'ndan ismi The Beatles grubunun Here Comes the Sun adlı şarkısından esinlenerek oluşturulan ''İşte Güneş Geliyor'' adlı ilk romanını çıkarmıştır.

Atabek bu ilk romanında, müzik ile yazıyı birbirine harmanlayarak edebiyat dünyasında yetenekli genç bir kadın yazar olarak yerini sağlamlaştırmıştır. 2016 Eylül'de vizyona giren ''Tutmayın Beni'' adlı komedi filminde, oynadığı kadın kahraman başrolü ile komedi severlerin sevgisini kazanmıştır.

BALA ATABEK FİLMLERİ

Güneşi Gördüm, 2009 (Hayriye)

Eyyvah Eyvah, 2009 (Jale)

Saklı, 2015 (Sema)

Her Şey Aşktan, 2016 (Esra)

Tutmayın Beni, 2016 (Fikret)

Oğlan Bizim Kız Bizim, 2016

BALA ATABEK DİZİLERİ

Benim Annem Bir Melek, 2008-2010 (Hasıla)

Elde Var Hayat, 2010-2011 (Gonca)

Türk'ün Uzayla İmtihanı, 2012 (Taziye)

Beni Böyle Sev, 2013 (Fahriye Paksoy)

Çifte Saadet, 2016 (Mürvet)

Aşk-ı Memnu, 2016 (Mürvet)

Her Yerde Sen, 2019 (Esen)

BALA ATABEK TİYATRO

Dario Fo'nun Kadınları, 2007 (Yönetmen, Hippi Ana rolünde)