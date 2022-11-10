Balkan Ninnisi dizisi final mi yapıyor? TRT1’deki Balkan Ninnisi dizisi neden final yapacak?

Balkan Ninnisi dizisi final mi yapıyor? TRT1’deki Balkan Ninnisi dizisi neden final yapacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinden final haberi geldi. Peki Balkan Ninnisi dizisi final mi yapıyor, neden final yapacak? İşte sebebi...

TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinden izleyicileri üzecek bir haber geldi. Son olarak TRT1'deki Mükemmel Eşleşme isimli diziyi 13. bölümde final olmuştu. Peki Makedonya’nın Üsküp kentinde çekimleri yapılan Balkan Ninnisi dizisi neden ve ne zaman final olacak?

Balkan Ninnisi dizisi neden final oluyor?

Sevilen dizinin de düşük gelen reytingleri sonrasında yayından kaldırılmasına karar verildiği bilinmekte. Yayın hayatına ilk başladığında Salı akşamları yayınlanan ve izleyicilerle güçlü bir ilişki kurmayı başaran dizinin konsepti ve farklı kültürlerdeki insanların bir arada yaşayabileceğine yönelik anlatım tarzı dizinin daha da sevilmesini sağlamıştı.

Fakat Salı günleri ekrana Yürek Çıkmazı dizisi gelince, Balkan Ninnisi dizisinin de günü Perşembeye gününe alınmış oldu. Gün değişikliğinin de etkisiyle düşen izleyici ilgisi sonrası Balkan Ninnisi dizisini yayından kaldırma kararı alındı.

Balkan Ninnisi dizisi ne zaman final yapacak?

Dizinin, 17 Kasım tarihinde ekrana gelecek olan 20. bölümü sonrası final yapacağı ortaya çıktı.