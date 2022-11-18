TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinin final yapacağı iddiaları sevenlerini üzmüştü. Peki Balkan Ninnisi final mi yapacak? İşte sevilen dizi hakkındaki final iddialarının yanıtı...

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kültürel değerleri güç kadrosuyla yansıtan Balkan Ninnisi dizisi, ekrana gelen bölümleriyle severek izleniyor. Üsküp'te çekilen ve Erdal Özyağcılar, Hakan Boyav, Özlem Türkad gibi önemli isimlerin rol aldığı dizinin final olacağı haberi duyanları şaşırttı. Peki Balkan Ninnisi final mi yapacak?

Balkan Ninnisi dizisi final mi yapacak?

Dizinin final olacağı iddiaları yayılırken, Balkan Ninnisi'nin TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edeceği öğrenildi.

Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümde neler olacak?

"Dizide Konak halkı, Murat’ın hayatta olma ihtimaliyle ilgili son umudunu da kaybettikten sonra, sevdiklerine daha sıkı sarılacaktır. Süleyman ve Nina, Jovanka ve Ertan’ın mutluluğu için her şeyi yapmak ister. Ayrıca Elena, eskiye dair tüm sırları ortaya çıkarıp, bu defa herkesin mutlu olması için elinden geleni yapmak ister. Konakta ise keyifler yerine gelmeye başlar ve Şefo ile Ayşen'in yaşadığı aşk ortalığı karıştıracaktır.”