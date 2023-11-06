Bambaşka Biri'nin Avukat Yasemin'i fiziğiyle düşman çatlattı! Dudak ısırtan kareler... Bambaşka Biri dizisinde rol alan Begüm Akkaya'nın sosyal medya hesabı beğeni yağmuruna tutuluyor.

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimini tamamlayan Begüm Akkaya, kariyerine başarıyla devam ediyor.

Beşinci Boyut isimli dizi ile ilk kez kamera karşısına geçen Akkaya, birçok dizi ve filmde rol aldı.

Doktorlar, Muhteşem Yüzyıl, Çukur gibi yapımlarda oynayan Begüm Akkaya şimdilerde adından Bambaşka Biri dizisiyle söz ettiriyor.

Yasemin karakterini canlandıran oyuncu, izleyicilerin merceğinde.

Instagirl Begüm

Bambaşka Biri izleyicileri, ünlü oyuncunun sosyal medyadaki pozları karşısında beğeni butonunu çökertiyor.

Fiziği ve duru güzelliği ile cesur pozlara imza atan 32 yaşındaki Begüm Akkaya, görenleri hayran bırakıyor.

İşte bazı Instagram pozları...