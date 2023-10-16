Bambaşka Biri'nin Leyla'sı Hande Erçel başını kapattı, vücudunu saran kombini mest etti! Oyuncu Hande Erçel'in İtalya pozları büyük beğeni topladı.

ensonhaber.com

Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Hande Erçel, pazartesi günleri adından söz ettiriyor.

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, magazinin yakın kadrajında...

Her karesiyle gündem olan Erçel, son olarak İtalya'dan paylaşım yaptı.

Hande Erçel'den yeni pozlar

Tül elbisesi ile vücudunu saran Hande Erçel, saçlarını da örttü.

O pozları Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, beğeni butonunu çökertti.

Hande Erçel'in kusursuz güzelliğine takipçileri hayran kaldı.