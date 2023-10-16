Bambaşka Biri'nin Leyla'sı Hande Erçel başını kapattı, vücudunu saran kombini mest etti!
ensonhaber.com

Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Hande Erçel, pazartesi günleri adından söz ettiriyor.

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, magazinin yakın kadrajında...

Her karesiyle gündem olan Erçel, son olarak İtalya'dan paylaşım yaptı.

Hande Erçel'den yeni pozlar

Tül elbisesi ile vücudunu saran Hande Erçel, saçlarını da örttü.

Bambaşka Biri'nin Leyla'sı Hande Erçel başını kapattı, vücudunu saran kombini mest etti!

O pozları Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, beğeni butonunu çökertti.

Bambaşka Biri'nin Leyla'sı Hande Erçel başını kapattı, vücudunu saran kombini mest etti!

Hande Erçel'in kusursuz güzelliğine takipçileri hayran kaldı.

Bambaşka Biri'nin Leyla'sı Hande Erçel başını kapattı, vücudunu saran kombini mest etti!