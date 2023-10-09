Bambaşka Biri'nin Nükhet'i sosyal medyada nabız yükseltti, gören duramadı!
ensonhaber.com

FOX ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Bambaşka Biri, ilk bölümüyle nefesleri kesti.

Hande Erçel ve Burak Deniz'i başrolde buluşturan dizinin kadrosunda Gonca Vuslateri, Cem Davran, Uğur Uzunel gibi isimler yer alıyor.

Dizide haber müdürü Nükhet karakterine ise Aslı Orcan hayat veriyor.

İlk olarak Medcezir dizisinde rol alan Aslı Orcan, devamında birçok başarılı yapımda yer aldı.

Bambaşka Biri'nin reyting tutkunu Nükhet'i cesur pozlar verdi!

Beğeni topluyor

Sarı saçları ve renkli gözleri ile nefes kesen Orcan, 43 yaşında.

Güzelliğine övgüler alan Aslı Orcan, Instagram'da iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Yaşına rağmen fit görüntüsüyle cesur pozlardan geri kalmayan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not alıyor.

Bambaşka Biri'nin reyting tutkunu Nükhet'i cesur pozlar verdi!
Bambaşka Biri'nin reyting tutkunu Nükhet'i cesur pozlar verdi!
Bambaşka Biri'nin reyting tutkunu Nükhet'i cesur pozlar verdi!
Bambaşka Biri'nin Nükhet'i duru güzelliğiyle mest etti!