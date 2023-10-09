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FOX ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Bambaşka Biri, ilk bölümüyle nefesleri kesti.
Hande Erçel ve Burak Deniz'i başrolde buluşturan dizinin kadrosunda Gonca Vuslateri, Cem Davran, Uğur Uzunel gibi isimler yer alıyor.
Dizide haber müdürü Nükhet karakterine ise Aslı Orcan hayat veriyor.
İlk olarak Medcezir dizisinde rol alan Aslı Orcan, devamında birçok başarılı yapımda yer aldı.
Beğeni topluyor
Sarı saçları ve renkli gözleri ile nefes kesen Orcan, 43 yaşında.
Güzelliğine övgüler alan Aslı Orcan, Instagram'da iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.
Yaşına rağmen fit görüntüsüyle cesur pozlardan geri kalmayan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not alıyor.