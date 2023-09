Haberler



Bana yumruk attın tartışması! MasterChef Türkiye All Star 75. bölüm fragmanı MasterChef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte MasterChef Türkiye All Star 74. bölüm fragmanı..

ensonhaber.com MasterChef Türkiye All Star'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor. Her bölümüyle olay yaratan MasterChef Türkiye All Star bugün akşam 75. bölümü ile ekranlara gelecek. Eski sezon yarışmacıların yarıştığı All Star sezonunda birbirinden başarılı isimler şampiyon olabilmek için bütün hünerlerini sergiliyor. Her bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran programda her gün farklı bir tartışma yaşanıyor. MasterChef'in dün ekrana gelen 74. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takımın kendi arasında oynadığı dokunulmazlık oyununda ise bireysel dokunulmazlığı Hasan kazanırken gecenin eleme adayları Batuhan ve Tolga oldu. Programın bugün ekrana gelecek olan 75. bölüm fragmanında yaşananlar ise izleyicileri heyecanlandırdı. İki takım yarışmacıları arasından zaman zaman gerilimin yükseldiği anlarda şefler olaya müdahale etti. Bana yumruk attın MasterChef Türkiye All Star'ın 75. bölüm fragmanında Dilara ile Sergen arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Market alışverişi esnasında Dilara'ya istemsiz bir şekilde vuran Sergen, Dilara'nın bana yumruk attın tepkisiyle karşılaştı. İşte MasterChef Türkiye All Star'ın 75. bölümünde yaşanacaklar.. MasterChef Türkiye All Star 75. bölüm fragmanı

