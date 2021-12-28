Banu Alkan'ın Instagram'ındaki o detay dikkat çekti! Kylie Jenner beni kıskanıyor demişti...

Banu Alkan'ın Instagram'ındaki o detay dikkat çekti! Kylie Jenner beni kıskanıyor demişti...

Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini söyleyen Banu Alkan, Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi. Afrodit lakaplı yıldızın Instagram'ındaki o detay ise hayranlarını şaşırttı.

Bir döneme damgasını vuran 'Afrodit' lakaplı oyuncu Banu Alkan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Kylie Jenner'a sosyal medya üzerinden sitem eden Alkan, kendisini taklit ettiğini söyleyerek, öfkelendi.

Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini belirten Banu Alkan sitem etmekle kalmadı ve ona "Kezban" dediği bir story attı.

Kylie Jenner'ın, kendisinin giyim tarzını bile taklit ettiğini söyleyen Alkan'ın sosyal medyasındaki o detay ise dikkati çekti.

SADECE ESKİ KARELERİNİ YAYINLIYOR

Kylie Jenner'a, "Seni taklitçi kezban seni saçlarımın ucuna kadar beni taklit ediyor" diyen Banu Alkan, bir kez daha adından söz ettirdi.

Alkan'ın, sosyal medya hesabında genellikle eski fotoğraflarını paylaşması dikkat çekti.

23 yaşındaki Jenner'in 62 yaşındaki Alkan'ın gençlik dönemini bilmesi ve kıyafetlerini taklit etmesi ise mantıklı bulunmuyor.