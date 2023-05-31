Banu Alkan'la ateşli sahneler çekti: Yeşilçam'ın gözde yakışıklısı Tolga Savacı bakın şimdi ne halde! Yeşilçam'ın gözde yakışıklılarından olan ve şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşan süren Tolga Savacı'nın son hali, "Hiçbir şey değişmemiş" dedirtiyor.

6 Mayıs 1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı.

Türkiye'ye döndükten sonra Arzu filmiyle oyunculuğa başladı. Savacı bu filmde Banu Alkan'la oynadı.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan Savacı, 3 kez evlendi. 3. evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı.

Eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşen Savacı halen klasik otomobillerin bakımı üzerine çalışıyor.

Ekranlardan tamamen kopan Savacı'nın şimdiki halini merak edenler ise bir hayli şaşıracak.

Savacı'yı yıllar teğet geçmiş

2015 yılında Nermin Bezmen ile evlendi ve ABD'ye taşındı. Orada ise hayallerinin mesleğini yapıyor.

İstanbul'dayken de klasik otomobil tutkusu bilinen Savacı, şimdi hem klasik hem de güncel araçların mekanik tamiratlarını yapıyor.