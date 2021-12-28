Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm 2. fragmanı: İlyas Reis ve Ester'in düğünü kana bulanacak!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Pietro'nun, ''Adamlara söyle, İlyas'ın düğününü kana bulasınlar!'' sözleri dikkati çekti.

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, sezonun en iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 30 Aralık Perşembe günü 15. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 15. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Piri Reis'in, ''Bu deryanın kılıcı da biziz, hakimi de biziz. Hükmü de biz koyarız, cezayı da biz keseriz!'' sözleri dikkati çekti.

Pietro'nun, İlyas ve Ester'in düğününü kastederek ''Adamlara söyle, kana bulasınlar o düğünü!'' sözleri ise yeni bölüme dair merakı katbekat artırdı. İlyas ve Ester evleniyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm 2. fragmanı...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. Bölüm 2. Fragman VİDEO

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita'nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Bu sırada çakaloz topları taşıdığı gerekçesiyle gemisine el konan Oruç Reis, Karabay'a engel olmak için İskenderiye'ye dönmek zorunda kalmış ve Habeşlilerle kalan İlyas ve leventleri pusuya düşürülmüştü.

Antuan tarafından ağır bir darbe alan İlyas ölecek midir? Kardeşi İlyas'ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Oruç'u kimler, nasıl durdurmak isteyecektir? Oruç'un bir Osmanlı gölgesi olarak İslam aleminde yükselişini engelleyemeyen Karabay, onu topraklarından silmek için ne yapacaktır? Firuze, İskenderiye'de imalathanesini kurmayı planlanan Hüma'nın ticarette güçlenmesini nasıl engelleyecektir?

Akdeniz'in kapılarını aralamak için sırlı kitabın çözüm yolculuğuna çıkan Hızır ve Meryem kendilerine kurulan tuzakları atlatarak Midilli'ye ulaşmayı başarmıştı. Piri Reis'in ışığında Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak tersanenin tetkiklerini yaptıkları sırada Meryem'i almaya gelen Gladyus ve Rodos Şövalyeleri tarafından kıskaca alınmışlardı. İshak ve yeniçerilerin gelişiyle büyüyen saldırıda Meryem kurtulabilecek midir? Yoksa Pietro kardeşi olduğundan şüphe ettiği Meryem'i nihayet ele geçirebilecek midir?

Kardeşinin Şahbaz'ın elinde olduğunu öğrenen Isabel, onun öldürülmesinden endişe ederek handa çalışmayı kabul etmiş ve Oruç ile yollarını ayırmıştı. Isabel’in tehdit edildiğini düşünen Oruç, Unita için çalışan Şahbaz'ın kirli oyunlarını ortaya nasıl çıkartacak ve ona nasıl bedel ödetecektir?