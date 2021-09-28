Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı: Bize, bizim diyarımızda kim hainlik ediyor?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı: Bize, bizim diyarımızda kim hainlik ediyor?

TRT ekranlarında başlayan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinden yeni fragman geldi. Fragmanda Oruç Reis'in Isabel'e dediği, "Sana bir sualim olacak, cevabım çok mühim" sözleri dikkati çekti.

TRT ekranlarında başlayan ve yeni sezon dizileri içerisinde en iddialısı olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu hafta 3. bölümü ile ekranda olacak.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizi, ilk bölümü ile dikkati çekti. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatına ışık tutuyor.

Konusu ve kadrosu ile beğenilen dizinin 3. bölümünün 2. fragmanı ise bu akşam görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Hızır Reis'in İshak'a, "Gemilerdeki hainler kimmiş ağabey? Bize, bizim diyarımızda hainlik edecek nankörler mi varmış?" dediği görülüyor.

Oruç Reis İsabel'e, "Sana bir sualim olacak, cevabım çok mühim" derken, Isabel ise Oruç Reis'e, "Senin için yapacağım" sözü ile karşılık veriyor.

Yayınlanan fragmanda nefes kesen sahneler seyirciyi heyecanlandırırken, dizi 30 Eylül Perşembe günü yayınlanacak. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm 2. fragmanı İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği ve Engin Altan Düzyatan'ın Oruç Reis'e, Ulaş Tuna Astepe'nin Hızır Reis'e, Yiğit Özşener'in Pietro'ya hayat verdiği dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.