Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm 2. fragmanı: Ben daha bu deryaları yerinden oynatmadım!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm 2. fragmanı: Ben daha bu deryaları yerinden oynatmadım!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'ndan yeni fragman gelirken, savaş sahneleri yine nefes kesti. Fragmanda Oruç Reis'in, "Ben daha bu deryaları yerinden oynatmadım" sözleri seyircinin dikkatini çekti.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin merakla beklenen 5. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Yayınlanan yeni fragmanda; Savaş sahneleri herkesi heyecanlandırırken, Oruç Reis'in, "Ben daha bu deryaları yerinden oynatmadım.

Benim fırtınam kopunca yedi deryanın kime mezar olacağını alemi cihan görecek" sözleri dikkati çekti.

Despina ve Isabel arasındaki ipler gerilirken, Isabel, "Kaybetme korkusu senin aklını başından almış" diyerek Despina'ya bıçak çekti. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm 2. fragmanı...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm 2. fragmanı İZLE

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul, Antalya ve Muğla'da gerçekleşen çekimlerde izleyicide gerçekçi duygular uyandırmak hedef alınmıştır.

Antalya'nın farklı noktalarında yapılan çekimler Muğla'nın Marmaris ilçesinde de gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da yapılan çekimler ise Beykoz'da yer alan plato da gerçekleştirilmektedir.