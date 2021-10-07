Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? İşte o devasa plato...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? İşte o devasa plato...

Görkemli sahneleri ile izleyicileri etkileyen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor merak konusu oldu. Diziyi takip edenler, Barbaroslar çekim yeri nerede sorusuna yanıt arıyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşamını konu alan "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Osmanlı döneminin dokusunu gözler önüne seren dizide pek çok kişi dizinin çekimlerinin nerede yapıldığını araştırmaya başladı.

İzleyicileri kendisine hayran bırakırken birçok kişi dizinin çekimlerinin nerede yapıldığını merak ediyor. Sürükleyici konusuyla ilgi odağı haline gelen dizinin çekimleri 3 farklı şehirde yapılıyor.

Peki Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yeri ve detaylar...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul, Antalya ve Muğla'da gerçekleşen çekimlerde izleyicide gerçekçi duygular uyandırmak hedef alınmıştır.

Antalya'nın farklı noktalarında yapılan çekimler Muğla'nın Marmaris ilçesinde de gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da yapılan çekimler ise Beykoz'da yer alan plato da gerçekleştirilmektedir.

BARBAROSLAR DİZİ KONUSU

"Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisi Osmanlı Dönemi'nde unutulmaz başarılara imza atan Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını konu almaktadır.

Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve üç kardeşinin yaşadıkları dizinin ana temasını oluştururken; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın Barbaros kardeşlere dönüşme hikayesi anlatılıyor.

BARBAROSLAR OYUNCU KADROSU