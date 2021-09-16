Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları ve dizi karakterleri

Bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 16 Eylül Perşembe akşamı ekran macerasına başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı dizi, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı dizide kim, hangi karakteri oynuyor seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri..

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİ KARAKTERLERİ

ENGİN ALTAN DÜZYATAN (ORUÇ REİS)

ULAŞ TUNA ASTEPE (HIZIR REİS)

YİĞİT ÖZŞENER (PİETRO)

PELİN AKİL (ISABEL)

YETKİN DİKİNCİLER (İSHAK)





BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU (DERVİŞ)





MELİS BABADAĞ (ZEYNEP)

İSMAİL FİLİZ (KILIÇOĞLU)

CANER TOPÇU (İLYAS)

GÜLCAN ARSLAN (DESPİNA)

DEVRİM ALTUN (ANTUAN)