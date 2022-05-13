Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda yaprak dökümü! Isabel ve Meryem'in ardından bir isim daha veda ediyor...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda yaprak dökümü! Isabel ve Meryem'in ardından bir isim daha veda ediyor...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 31. bölüm fragmanında; Oruç Reis ve Esma'nın vurulduğu görüldü. Bu sahne, Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı yönünde ortaya atılan iddiaları doğruladı.

Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu, İsmail Filiz gibi isimlerin yer aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Her bölümü merakla beklenen dizi, 12 Mayıs Perşembe akşamı 30 bölümüyle ekranlara geldi.

Son bölümde, Isabel karakterine hayat veren Pelin Akil ile Meryem karakterini canlandıran Cemre Gümeli, ölerek diziye veda etti.

Dizinin yeni bölümünün hemen ardından 19 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

Söz konusu fragman; son dönemlerde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen dizinin izleyicilerini üzdü.

Bir başrol oyuncusu daha veda ediyor

Dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 31. bölüm fragmanında; Oruç Reis ve Esma'nın vurulduğu görüldü.

Don Diego, Oruç Reis'i silahla 3 yerinden vurdu. Oruç Reis'in ölüm haberini alan Bülbül, gözyaşı dökerken Hızır Reis, ne olduğunu öğrenmek için uğraştı. Gerçeği öğrenen Hızır Reis, ayakta durmakta güçlük çekti.

Bu sahne, Oruç Reis karakterine hayat veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı yönünde ortaya atılan iddiaları doğruladı.

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 31. Bölüm Fragman İzle

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 30 bölüm özeti

Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem’i kurtarmak için gizlice Cicel’e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego’nun baskınıyla yakalanmışlardı. Don Diego’nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi’nin Don Diego’ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel’e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu.

Aralarında başlayan saldırıda Hüma, Isabel, Meryem ve Esma kurtulabilecek midir? Pedro, aşık olduğu Meryem’i elinden kaçırmamak için ne yapacaktır? Meryem’i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? Oruç ve Hızır nasıl bir kayıp yaşayacaktır? Kölelerinin Oruç tarafından kaçırıldığını duyan Selim Tumi intikamını nasıl alacaktır? Oruç ve Hızır’ın Don Diego’ya ödeteceği bedel ne olacaktır?