Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'ndan şaşırtan karar! Hayranları neye uğradığını şaşırdı

Reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, seyircileri üzecek bir karar aldı. Dizi bu hafta yeni bölümüyle değil özel bölümüyle ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, perşembe akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hikayesini konu ediniyor.

Efsane bir dizi olması umuduyla hazırlanan Es Film imzalı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, reytinglerde beklenilenin altında kalmasına rağmen ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Sevilen dizinin, perşembe akşamlarının vazgeçilmezleri olan Camdaki Kız ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerine reytinglerde kafa tutamaması izleyicilere büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor.

ÖZEL BÖLÜMÜYLE EKRANLARA GELECEK

Reytinglerden kaynaklı mı bilinmez ama Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi hakkında izleyicilerini üzecek bir karar alındı.

Dizinin bu akşam 8. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak alınan karara göre dizi, bu hafta yeni bölümüyle değil özel bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü 11 Kasım Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.

HİKAYEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

İzleyiciler, bu kararın reytingleri artırmak için yapılan senarist değişikliği nedeniyle alındığını düşünüyor. Ayrıca senaristlerin yanı sıra oyuncu kadrosu ve karakterlerde de değişikliklerin yapıldığı belirtiliyor.

İddiaya göre, dizide Zeynep karakterine hayat veren Melis Babadağ ve Despina karakterini canlandıran Gülcan Arslan, diziye veda edecek.

Dizinin yeni senaristleri Serdar Özönalan ve Hasan Erimez, hikayeyi etkili hale getirmek ve izleyicilerin dikkatini daha çok çekmek için Meryem karakterine odaklanıyor. Meryem karakterinin Hızır'ın aşkı olacağı belirtiliyor.