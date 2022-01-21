Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan şoke eden fragman: Oruç Reis vefat etmiştir!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin merakla beklenen 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; son bölümde ağır yaralanan Oruç Reis'in vefat ettiği haberi verildi. Peki Oruç Reis öldü mü?

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, sezonun en iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 20 Ocak Perşembe akşamı 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın son bölümünde, Oruç Reis'in ağır yaralanması izleyiciyi kaygılandırırken dizinin merakla beklenen 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Oruç Reis'in vefat ettiği haberi duyuruldu. Bunun üzerine ''Barbaroslar Oruç Reis öldü mü? Oruç Reis tarihte nasıl ve ne zaman öldü? Engin Altan Düzyatan diziden çıkıyor mu?'' gibi soruların yanıtı merak konusu oldu.

Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm fragmanı...

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 17. Bölüm Fragmanı VİDEO

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI ORUÇ REİS ÖLDÜ MÜ?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yayınlanan son bölümünde, Oruç Reis karnından yara almıştı. İki ok darbesi de alan Oruç Reis diziden çıkacak mı merak edilmişti.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanda, Oruç Reis'in öldüğü duyuruldu. Ancak Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü, ölecek mi, diziden mi çıkacak sorularının yanıtı, haftaya yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte belli olacak.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Barbaroslar dizisinin 16. bölümünde Oruç Reis yani Kızıl Sakal, Pietro'nun tuzağı sonucu ağır yaralandı. Dizinin son sahnelerinde hareketsiz kalan Oruç Reis'in akıbeti seyircide soru işareti bıraktı.

Öte yandan yayınlanan 17. bölüm fragmanında, ''Oruç Reis'i kaybettik'' sözleri öne çıktı. Hilallerle bezeli örtüye sarılı tabutun yer aldığı fragmanda Hüma Hatun, ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözlerini sarf etti.

Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayınlanacak 17. bölümle netlik kazanacak.

ORUÇ REİS TARİHTE NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti.

Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir'e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı. Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı.

Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.

Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler.

Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır. Oruç Reis'in 1518'de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.