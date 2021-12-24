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- Barbaroslar'dan Masumlar Apartmanı'na olay yaratan transfer! O isim 'Mazo' rolünü kaptı
Barbaroslar'dan Masumlar Apartmanı'na olay yaratan transfer! O isim 'Mazo' rolünü kaptı
- Haber Merkezi
- 24.12.2021 - 11:10
Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.
Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı.
ARMAĞAN OĞUZ MASUMLAR APARTMANI'NDA
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Radko karakterine hayat veren Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı’'nın kadrosuna dahil oldu.
Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisinde Mazo karakterine hayat verecek.
Dizi setlerine 2014 yılında adım atan Oğuz, Netflix'in ''Fi'' adlı dizisinde hayat verdiği Göksel karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
''Börü'' dizisinde Ayı Murat rolüyle izleyici karşısına çıkan Armağan Oğuz, ''Diriliş Ertuğrul'' dizisiyle de tarihi dizi tecrübesi yaşadı.
''Kuzey Yıldızı'' dizisinde canlandırdığı Bulut karakteriyle de adından söz ettiren başarılı oyuncu, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Radko karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Hayranları, Armağan Oğuz'u artık Masumlar Apartmanı dizisinde Mazo olarak izleyecek.