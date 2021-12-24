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Barbaroslar'dan Masumlar Apartmanı'na olay yaratan transfer! O isim 'Mazo' rolünü kaptı

Barbaroslar'dan Masumlar Apartmanı'na olay yaratan transfer! O isim 'Mazo' rolünü kaptı

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, bomba bir ismi kadrosuna kattı. Son olarak Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı'na dahil oldu.