Barbaroslar'dan nefes kesen yeni tanıtım: Kardeş kardeşi karanlıkta koymaz!

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini ekranlara taşıyacak "Barbaroslar" dizisinin ikinci fragmanı yayınlandı. İşte Barbaroslar dizisinin nefes kesen yeni tanıtımı...

TRT 1 ekranlarının dört gözle beklenen yeni tarih dizisi Barbaroslar'ın 2. tanıtımı yayınlandı. Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşantısına ışık tutacak dizinin yeni tanıtımı adeta nefesleri kesti.

Yapımcılığını ES Film'in, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği, senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın kaleme aldığı Barbaroslar'ın yeni tanıtımı büyük beğeni topladı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden izleyicisinden tam not aldı.

İşte Barbaroslar dizisinin nefes kesen yeni tanıtımı...

Barbaros Kardeşlerin Hikayesi 2.Fragman İZLE

BARBAROSLAR'IN 2. TANITIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması beklenen tarih ve kurgu türlerindeki Barbaroslar dizisinin ikinci tanıtımına, Engin Altan Düzyatan'ın, "İnsanoğlu 3 çeşittir; Bir krallar vardır, bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar!" sözleri damga vurdu.

BARBAROSLAR OYUNCULARI

Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra İsmail Filiz, Batuhan Bayar, Yetkin Dikinciler, İshak Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Melis Babadağ yer alıyor.

Barbaroslar dizinin çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi. Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.