'Barbie' akımına Serdar Ortaç da uydu! "Yorgun Barbie" Son dönemde sosyal medyada büyük ses getiren Barbie akımına ünlü yağıyor. Bu kez söylemleri ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç Barbie oldu. Ünlü sanatçıya gelen yorumlar sosyal medyayı yıktı geçti.

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Gişe rekorları kırmayı başaran Barbie filminin ardından ünlü isimlerden Barbie akımı gelmeye devam ediyor.

Pembe kıyafetleri ile Barbie pozları veren ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor. Bu kez alışılmışın dışında bir akım geldi.

Serdar Ortaç Barbie oldu

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla ve tavırlarıyla çok konuşulan Serdar Ortaç da Barbie akımına uydu.

Barbie çerçevesi içinde uyukladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, eleştiri odağı oldu.

Ünlü şarkıcının paylaşımına “Seni görünce halimize şükrediyorum bu kadar dert bir insana fazla”, “Yorgun Barbie”, “Serdar Ortaç’a sahip çıkalım”, “Ben ve Serdar bir türlü gün yüzü göremedik” gibi yorumlar geldi.