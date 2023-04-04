"Barbie bebeğe benzeyeceğim" demişti! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova estetik kurbanı oldu İşte Benim Stilim yarışma programında yalanlarıyla ve kavgalarıyla gündem olan Azeri yarışmacı Sima Şerafettinova, son haliyle herkesi şaşırttı. Barbie bebeğe benzemek isterken bambaşka biri oldu. Yüzüne yaptırdığı estetiklere eleştiri yağıyor.

Bir dönemin popüler yarışma programı olan İşte Benim Stilim moda yarışması, yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. O dönemin popüler yarışmacılarından biri olan Azeri yarışmacı Sima Şerafettinova, son haliyle gündeme geldi. Katıldığı yarışmada, tavırlarıyla, zayıflığıyla ve tartışmalarıyla dikkat çeken Sima Şerafettinova, çabalarına rağmen finale kalamamıştı. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek isteyen Sima Şerafettinova, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan eski yarışmacının yüzüne yaptırdığı estetikler olay oldu. Şimdilerde bambaşka biri olan Sima Şerafettinova'nın son halini gören gözlerine inanamıyor. İşte son hali... Estetik kurbanı oldu! İşte Benim Stilim’in küçük yarışmacısı Sima Şerafettinova, pilot olmuştu. Şimdilerde mesleğini yapan Azeri model, Barbie bebeğe benzerliğiyle dikkat çekiyordu. Yüzüne yaptırdığı estetik ameliyatlarına takipçileri tepki gösterirken, fenomen yarışmacı eleştirileri umursamıyor. Son haliyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Sima Şerafettinova, 15 yaşında babasından gizli olarak Azerbaycan’da fotomodellik yapmış. Söylediğine göre babası bir iş adamı ve yarışmaya babasının izniyle katılmıştı. Tek çocuk olan Sima, ailenin şımarık kızı olarak görülüyor. Ayrıca Azerbaycan’da tanındığını söyleyen Sima Şerafettinova, 2014 Best Model Of Azerbaycan birincisi olduğunu belirtti.