Barbie Margot Robbie'den hakkını veren pozlar! "Tam bir oyuncak bebek" Barbie filminin yıldızı Margot Robbie, pembeler içindeki kareleriyle mest etti.

Küçükten büyüğe herkesin beğendiği moda ikonu bebek Barbie, güzellik ve estetik dünyasının oyuncağı.

Oyuncak bebek olarak satış rekorları kıran ve kız çocuklarının favorisi olan Barbie, Warner Bros yapımcılığında beyaz perdeye uyarlandı.

Barbie'yi ünlü oyuncu Margot Robbie canlandırıyor.

32 yaşındaki Avusralyalı yıldız, “Barbie’yi oynamak istediğimden, Barbie olmayı hayal ettiğimden dolayı bunu yapmadım. Kulağa aptalca gelecek ama projenin geliştirme aşamasında yıllar geçene kadar Barbie’yi oynamayı gerçekten düşünmemiştim” dedi.

Barbie pozları

Sarı saçları, mavi gözleri ve kusursuz fiziğiyle gerçek bir Barbie olan Margot Robbie, pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Robbie'nin pembeler içindeki pozları milyonlarca beğeni aldı.