Barbie olmak için 43 kez ameliyat masasına yattı! Hem benzemedi hem tatmin olmadı! Bakın şimdi ne yapacak!

Irak'ta yaşayan Dalia Naeem, yakınları tarafından Barbie'ye olan hayranlığıyla biliniyor.
Barbie gibi görünmek için uzun yıllardır arzu duyan Naeem, dış görünüşünde radikal değişimler yapmaya karar verdi.
Bu değişim için 43 defa ameliyat masasına yatan genç kızın, tanınmaz hale geldi ancak Barbie'ye benzemedi.
Iraklı Barbie
Yaptırdığı işlemler için on binlerce dolar harcayan Dalia Naeem, görünüşü nedeniyle 'Irak Barbie'si' olarak biliniyor.
Instagram'da 1 milyona takipçisi olan Dalia Naeem aynı zamanda da sunuculuk ve oyunculuk yapıyor.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Dalia Naeem, yüzündeki değişimleri anbean takipçileriyle paylaşıyor.
Her ne kadar görünüşünden memnun olsa da tüm takipçileri aynı şeyi düşünmüyor.
Dalia Naeem, başka estetik operasyonlar yaptırmak için doktor ve klinik arayışını sürdürüyor.