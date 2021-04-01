Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi? Yasak Elma'ya geri döndü..

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya geri dönen Barış Kılıç'a dair bilgiler araştırılıyor. Peki Barış Kılıç kimdir?

Şevval Şam, Nesrin Cavadzade ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

Yasak Elma dizisine geri dönüşüyle gündeme gelen Barış Kılıç'ın internet kullanıcıları tarafından hayatı araştırılmaya başladı.

Peki Yasak Elma Kaya kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte Barış Kılıç hakkında bilgiler..

YASAK ELMA'NIN KAYA'SI BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 yılında Malatya Arguvan’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır.

2004 yılında rol aldığı Bütün Çocukları dizisisinde Mert karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Leylan, Vazgeç Gönlüm, Aynadaki Düşman, Sakarya Fırat, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Lale Devri ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda yer alan Barış Kılıç şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Kaya Ekinci karakterine hayat vermektedir.

Barış Kılıç, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur. 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile hayatını birleştiren oyuncunun iki çocuğu vardır.

BARIŞ KILIÇ DİZİ VE FİLMLERİ

2019 – Yasak Elma (Kaya) (TV Dizisi)

2017 – Evlat Kokusu (Aslan Akbaş)(TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (Emre) (TV Dizisi)

2014 – Seni Seviyorum Adamım (Berk) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Güllerin Savaşı (Ömer)(TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (Burak)(TV Dizisi)

2011 – 2012 – Adını Ferha Koydum (Levent)(TV Dizisi)

2013 – Lale Devri (TV Dizisi)

2009 – Sakarya Fırat (Berat)(TV Dizisi)

2009 – Aynadaki Düşman (Kaan Candemir)(TV Dizisi)

2007 – Vazgeç Gönlüm (Mert)(TV Dizisi)

2007 – Leylan (Yaman)(TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Aybars)(TV Dizisi)