Barış Kılıç kimdir? Uzak Şehrin Masalı 'Kürşat' karakterine dair bilgiler..

FOX TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı bu akşam başlıyor. Dizide rol alan ve "Kürşat" karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın hayatı ise merak ediliyor. Peki, Uzak Şehrin Masalı Kürşat kimdir?

Başrollerinde Aslıhan Güner, Timur Acar, Begüm Birgören, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehrin Masalı, Kars ve İstanbul'da çekiliyor.

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi merakla beklenirken, karakterleri ise araştırılmaya başlandı.

Yasak Elma'da "Kaya" karakterini canlandıran ve dikkati çeken Barış Kılıç'ın hayatı ve Kürşat karakterine dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki, Uzak Şehrin Masalı Kürşat Eroğlu kimdir? Uzak Şehrin Masalı Kürşat kimdir? Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi..

UZAK ŞEHRİN MASALI KÜRŞAT KARAKTERİ

Yıllar önce ağabeyi Tuncel'le birlikte Adana Ceyhan'dan İstanbul'a göç eden Kürşat, kardeşi ile birlikte kirli işlere bulaşıp, kısa sürede yeraltı dünyasının en korkulan simaları haline geldi.

Karısı ve oğlunun ölümü ile suçlanan Kürşat, her şeyi geride bırakıp kayıplara karıştı. Yıllarca yurt dışında yaşadı. Bir gece Ermenistan sınırından Kars'a yaralı bir halde kaçtı. Karşısına ise Umay ve Melik çıktı.

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde Erguvan'da dünyaya gelen Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul'a geldi. Kılıç, Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Amerika'ya gitti. Bir süre burada kalıp, dil öğrenen Kılıç Türkiye'ye döndü ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde yer almaya başladı.

2004 yılında "Bütün Çocuklarım" adlı yapım ile Kadir İnanır, Jülide Kural, Filiz Taçbaş, Menderes Samancılar, Bahar Erdeniz, Almila Uluer, Ufuk Özkan, Işıl Sergen, Murat Yıldırım, Nil Erkoçlar, Demet Evgar ile birlikte oynadı.

2011 yılında "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Kaptan Levent karakterini canlandırdı. 2014 yılında "Güllerin Savaşı"nda başrolü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştı.

2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın üstlendiği "Seni Seviyorum Adamım" romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolü Gizem Karaca ile paylaştı.