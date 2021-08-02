Baş Belası 8. bölüm fragmanı: Ben katil olamam!

Baş Belası'nın merakla beklenen 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Cinayet şüphelisi olan Nazlı'nın ''Ben katil olamam!'' sözleri, yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte Baş Belası 8. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği, Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un, oturduğu ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası, dün akşamki bölümüyle adeta nefes kesti.

Dizinin merakla beklenen 8. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda Komiser Şahin, suç aletinde Nazlı'nın parmak izlerinin çıktığını belirtiyor.

Cinayet şüphelisi olarak sorgulanan Nazlı, ''Ben yapmadım diyorum. Ben katil olamam diyorum!'' sözleri fragmana damga vurdu. Nazlı'nın akıbetinin ne olacağı ise merak konusu oldu.

Peki Baş Belası 8. bölümde neler olacak? İşte Baş Belası 8. bölüm fragmanı...

Baş Belası 8. Bölüm Fragmanı İZLE

BAŞ BELASI'NIN YAYIN TARİHİ DEĞİŞTİ

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın 8 Ağustos Pazar akşamı başlayacak olması nedeniyle Baş Belası dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildi.

İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir ikilisinin başrolünde yer aldığı dizi, artık cuma akşamları ekranlara gelecek.