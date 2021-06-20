Baş Belası dizi oyuncuları ve karakterleri

İlk bölümüyle ATV'de ekrana gelmeye hazırlanan ve başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı Baş Belası dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor. İşte detaylar..

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği yeni dizi Baş Belası, 20 Haziran Pazar günü saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli'nin kaleme aldığı, başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası dizisi, emniyette psikolog olarak işe başlayan İpek Gümüşçü’nün hikayesini konu ediyor.

İzleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası dizisinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yanı sıra, deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk yer alıyor.

Seyirciler dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayları araştırılıyor. Peki Baş Belası konusu nedir, kimler oynuyor? İşte Baş Belası oyuncuları ve canlandırdıkları karakterlerin merak edilenleri...

BAŞ BELASI DİZİ KONUSU

Başarılı kadrosu ve eğlenceli konusu ile oldukça ilgi çeken Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. Baş Belası birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

BAŞ BELASI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İREM HELVACIOĞLU (İpek Gümüşçü)

Güzel, şık, bakımlı, zevkli bir kadın. Son derece zeki, gözlem yeteneği yüksek, beden dili ve insan psikolojisini okuma konusunda uzman. Hareketli, enerjik, biraz fazla konuşuyor. Psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hiç çalışmamış, erken yaşta evlenip ev kadını olarak sürdürmüş hayatını. Hayatı boyunca hiç maddi sıkıntı çekmemiş. Cemiyette yani sosyetede sevilen bir sima olmuş. Canından çok sevdiği bir oğlu var. Onun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır, her zorluğa katlanabilir.

Polisiye meraklısı. Konusu polisiye olup da okumadığı kitap, izlemediği film kalmamış. Büyük bir arşivi var. Kocasının hataları nedeniyle İpek'in hayatı alt üst oluyor. Art arda yaşadığı beklenmedik olaylar zinciri sonucunda cemiyet hayatının incisi, ev kadını İpek'in yeni bir kimliği oluyor ve emniyette göreve başlıyor. Yedi düvelle barışık, iletişim uzmanı İpek'in karşısına duvarlarını bir türlü yıkamadığı Şahin çıkıyor.

SEÇKİN ÖZDEMİR (Şahin Kara)

Karizmatik, az konuşan, kendi bildiğinden şaşmayan bir adam. Cinayet Büro'nun başarılı başkomiseri. İşini severek yapıyor, işine karışılmasından hiç hoşlanmıyor. Kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş. Bekar, hiç evlenmemiş. Kendisi gibi polis olan kız kardeşinin kaybı Şahin'in hayatının dönüm noktası. Kardeşinin ölümüne sebep olan şebekeyi çökertmek en büyük amacı.

Kaybedeceği bir şey yok, gözü pek, korkusuz. Öfkeli, inatçı, çoğunlukla ters ve sert bir yapısı var. Ekibini sevip kolluyor. Sevgisini pek göstermese de hepsini ailesi gibi sahiplenmiş. İpek hariç. Polis olmayan birinin cinayet büroda işi olmadığını düşünüyor Şahin. Kendince haklı sebepleri de var. Rutinlerini seven, alışkanlıklarına bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca alt üst oluyor. Tarzları birbirinden farklı, bakış açıları birbirinden farklı, eğitimleri, statüleri birbirinden farklı bu iki ayrı dünya insanının ortak bir amacı var.

DİLARA AKSÜYEK (Nazlı Tüzün)

İpek'in en yakın dostu. Tam bir sosyete güzeli. Nazlı'yı makyajsız, saçları yapılmamış, üstü başı özensiz görmek imkansıza yakın. Tez canlı, çoğu zaman agresif bir kadın. Dobra, cesur, cüretkar. Sevdikleri söz konusu olduğunda aşırı korumacı, hatta kıskanç. Aklına geleni yapan, söyleyen, kendine has espri anlayışı ve tarzıyla eğlenceli bir kadın.

BÜLENT DÜZGÜNOĞLU (Mehmet Yağcı)

Cinayet Büro'nun amiri. Babacan bir adam, insan ilişkileri iyi, orta yolu bulma konusunda uzman. Adil, hakkaniyetli, dürüst, öngörülü biri. İpek'in Şahin'e, Şahin'in İpek'e iyi geleceğini, birlikte harika işler çıkarabileceklerini ilk fark eden o oluyor. Emeklilik için gün sayıyor. Eşinin vefatından sonra çocuklarına hem anne hem baba olmuş. Üniversitede okuyan bir oğlu, lisede okuyan bir kızı var. Şahin'le çok yakınlar. Şahin'i kardeşi gibi, oğlu gibi sevip kolluyor.

NEŞE BAYKENT (Perihan Aydoğan)

İpek'in annesi. Yaşına göre güzel, hoş, alımlı bir kadın. Zevkli ve zarif. Ona Perihan diyen sayılı. Herkes Peri diyor. Kendisine hayranlık besleyen Nazlı'nın deyimiyle cemiyetin "kraliçe"siyken kızına bir türlü yakıştıramadığı, pek hoşlanmadığı ama katlanmak zorunda kaldığı damadının karıştığı olaylar sebebiyle tahtından indiriliyor.

Peri her zaman gururlu, mağrur bir kadın. Baskın bir karakter, sözünün dinlenmesini seviyor. Kendine güveniyor. Lafını hiç sakınmıyor, kimseden korkusu yok. Torununa çok düşkün. İpek'in emniyette çalışmasından, hayatını tehlikeye atmasından son derece şikayetçi.

TANER RUMELİ (Yener Yılmaz)

Cinayet Büro eski başkomiseri, şimdinin emniyet müdür yardımcısı. Yakışıklı, sert, otoriter, zeki bir adam. Biraz politik, entrikacı, nabza göre şerbet vermeyi biliyor. Genelde soğukkanlı biri ama onu çileden çıkartan Şahin. Şahin'e sinir oluyor. Şahin'in kapanan dosyalar üzerinde çalışmaktaki ısrarı, her vakayı takıntılı olduğu şantaj şebekesine bağlaması, üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokması, inatçılığı, dik kafalılığı Zafer'i deli ediyor. Hikmet'in, yeni gelen İpek dahil tüm ekibin Şahin'i sevip korumasına da deli oluyor.

YILMAZ KUNT (Doruk Akkaya)

Cinayet büro ekibinin bir diğer genç üyesi, komiser yardımcısı. Spora düşkün, atletik yapılı. Yakışıklı bir genç ama farkında değilmiş gibi sessiz, sakin, hatta biraz çekingen. Nermin'e karşı hissettiklerini zorlansa da içinde gizlemeye çalışıyor. Karşılığı olmadığına, olmayacağına inanıyor. Şahin başkomiserini örnek alıp onun gibi düşünmeye, onun gibi davranmaya çalışıyor.

BUSE BUÇE KAHRAMAN (Nermin Kuşçu)

Cinayet Büro ekibinden, güzel bir kadın. Komiser yardımcısı. Maskülen, sert bir yapısı var. Mesleğine aşık, sabırlı, saklamaya çalışsa da duygusal biri. Nermin deneyimsiz ama iyi bir saha polisi. Şahin'den öğrenecek çok şeyi olduğunu biliyor. İpek'in beden dili okumada ne kadar iyi, sorgulamada ne kadar başarılı olduğunun da farkında.

MERT YAVUZCAN (Birol Tüzün)

Nazlı'nın kocası. Büyük bir şirketin bilgisayar mühendisi, varlıklı biri. Kadir Gümüşçü'nün de yakın arkadaşı. Kadir'e çalışan bir kadının tuzağına düşerek aşık oluyor. Nazlı'yla ilişkileri monoton bir hal almışken böyle bir aşk macerası Birol'a cazip geliyor. Nazlı'nın deliliğinden, öfkesinden korksa da bu işe girişiyor ve başına olmadık belalar alıyor.

ERGÜL MİRAY ŞAHİN (Betül Gülmez)

İpek'in evdeki yardımcısı, Görkem'in bakıcı ablası. Anne babasını erken yaşta kaybetmiş, erkek kardeşini büyütmek, okutmak için liseyi bitirir bitirmez çalışmaya başlamış. Yolları İpek'le kesişmiş. İpek, Betül'e ablalık etmiş. Betül'e evde bir çalışan gibi değil, ailenin bir ferdi gibi davranılıyor. Betül de sevgi dolu, vefakar bir kız, fazla iyi niyetli. Kolay kolay kimseye hayır diyemiyor. Kimseyi kırmak, üzmek istemiyor.

ÖZGÜR CEM TUĞLUK (Umut Ertek)

Cinayet Büro ekibinden, sempatik, güvenilir, çoğu zaman kafası dağınık bir bilgisayar kurdu. Komiser yardımcısı. Yeni evli, karısına çok aşık. Yakında bir kız bebekleri olacak. Karısı hamilelik hormonları sebebiyle Umut'un çoğu zaman aklını başından alıyor. Umut'un işi ve ailesi arasında kalması, onlara yeterli vakti ayıramayacağı endişesi kafasını karıştırsa da Umut teknolojik gelişmeleri takip etmekten, işini iyi yapmaktan geri kalmıyor.

EYÜP MERT İLKIS (Görkem Gümüşçü)

İpek'in oğlu. Sevimli, anne ve babasını çok seven bir çocuk. Rol modeli olarak gördüğü babasına aşırı düşkün. Baba-oğul birlikte vakit geçirmeye, çekişmeli playstation maçları yapmaya bayılıyor. Müziğe ilgisi var. Bilgisayar oyunlarına, teknolojiye meraklı. Evde herkes tarafından el üstünde tutulsa da şımarık bir çocuk değil. İyi, uysal, meraklı, olgun bir çocuk. Babası yüzünden yaşadığı travma ve yaklaşan ergenlik dönemi Görkem'e isyankar bir tavır katsa da özündeki iyi niyetli, anlayışlı çocuğu tümüyle ortadan kaldırmıyor.

BARIŞ YALÇIN (Kadir Gümüşçü)

İpek'in kocası. Çekici ve bakımlı bir adam. İkna edici, manipülatif biri. Saklamayı ve saklanmayı çok iyi biliyor. Kadir, İpek'ten bile gerçek yüzünü saklamayı başarıp iyi bir koca, özverili bir baba rolünü oynuyor. Hayatında belki de ilk defa soğukkanlı kalamayıp öfkesine yenik düşerek yaptığı hata Kadir'in sonunu getiriyor. Arkasında sırlar, nereyi, neyi açtığı dahi bilinmeyen bir anahtar bırakarak İpek ve Görkem'in hayatlarından çıkıyor.