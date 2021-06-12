Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası konusu ve oyuncuları

Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası konusu ve oyuncuları

İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'i bir araya getiren yeni dizi Baş Belası, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği yeni dizi Baş Belası, ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı dizi, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi olmaya geliyor.

İzleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası dizisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularına yanıt aranıyor.

Peki Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Baş Belası konusu ve oyuncu kadrosu...

BAŞ BELASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli'nin kaleme aldığı Baş Belası dizisi, 1. bölümüyle 20 Haziran Pazar akşamı ATV'de olacak.

İrem Helvacıoğlu, Baş Belası'nda çocuğunun babası bir cinayete karıştıktan sonra ortalıktan kaybolan ve bir psikolog olan İpek karakterine hayat verecek. Seçkin Özdemir ise cinayet büro başkomiseri Şahin'i canlandıracak.

BAŞ BELASI DİZİSİ KONUSU

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. Baş Belası birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

BAŞ BELASI OYUNCULARI

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı dizide;

Deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk yer alıyor.