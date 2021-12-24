Baş döndüren güzelliği 'yapma' çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sını gören dondu kaldı...

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, güzelliği ile herkesin beğenisini kazandı. Başarılı oyuncu, eski halinin ortaya çıkmasıyla ise hayranlarını şoke etti.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, Sen Çal Kapımı dizisinde herkes tarafından tanındı.

Sen Çal Kapımı dizisinde dikkatleri üzerine çeken Döngel, geçtiğimiz aylarda taciz olayı ile gündem olmuştu.

Babasının istismarına uğradığına yönelik açıklama yapan ve uzun süre gündemde kalan oyuncu, güzelliği ile görenleri büyülüyor.

Sarı saçları, beyaz dişleri, yeşil gözleri ve güzel gülüşü ile herkesi etkileyen Döngel, eski kareleri işe şoke etti.

Melisa Döngel'in ortaya çıkan eski kareleri yaşadığı değişimi gözler önüne sererken, estetik iddiaları gündeme geldi.

MELİSA DÖNGEL'İN DEĞİŞİMİ

Melisa Döngel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti. Ekrana çok yakıştırılan isimlerden olan Döngel, güzelliği ile gündeme geliyordu.

Ancak Melisa Döngel'in geçmiş yıllara ait estetiksiz fotoğrafları herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncunun o halini gören hayranları, doğal olmadığına yönelik yorum yaptı.