Başkalarının vücut kokusunu koklamaktan hoşlanmak, yüksek libidoya işaret ediyor

ABD, Çin ve Hindistan’da yapılan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçları şaşkınlık yarattı. Her üç ülkede de yüksek frekanslı kokuların cinsel dürtüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Toplu taşıma araçlarında yüze denk gelen terli bir koltuk altıyla karşı karşıya kalma fikri bile insanın midesini bulandırırken, yapılan bir araştırma şaşkınlık yarattı.

Çin’in Guangzhou şehrindeki Güney Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyanın en büyük ülkelerinden ABD, Çin ve Hindistan'da anket yaptı, insanların cinsel tercihlerini sordu.

Cevaplarda ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Vücut kokusundan hoşlanan insanlar…

Buna göre her 3 kültürde de daha fazla vücut kokusu koklayan kişilerin daha güçlü cinsel istek gösterdiği saptandı.

Yüksek frekanslı kokuların cinsel arzuyu arttırdığına dair sonuca varılan anketin sorusu ise “Kendinizi ve başkalarını koklama sıklığınız nedir?” oldu.

Yüksek derecede cinsel dürtü

Anket sonucu ile birlikte vücut kokusundan hoşlanan insanların alışılmadık derecede yüksek bir cinsel dürtüye sahip olabileceği belirlendi.