Başrolde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol var! Kuş Uçuşu'nun yayın tarihi belli oldu

Başrolde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol var! Kuş Uçuşu'nun yayın tarihi belli oldu

Başrolünde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Netflix Türkiye'nin yeni projesi Kuş Uçuşu dizisinin yayın tarihi belli oldu. Ay Yapım imzalı dizi, 3 Haziran'da platformdaki yerini alacak.

Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in oturduğu, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Netflix Türkiye'nin yeni projesi Kuş Uçuşu dizisi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı Kuş Uçuşu dizisinin başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner yer alıyor.

Hazırlıkları bir süredir devam eden ve 8 bölümden oluştuğu bilinen Kuş Uçuşu dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu.

Y kuşağı ve z kuşağına mensup iki güçlü kadının çatışmasını anlatacak olan dizinin yayın tarihi belli oldu.

3 Haziran'da yayınlanacak

Netflix, yeni dizisi Kuş Uçuşu'nun yayın tarihini ''Tarafımı seçmeye son 16 gün. Kuş Uçuşu 3 Haziran'da sadece Netflix'te.'' sözleriyle duyurdu.

Biri X diğeri Y kuşağını temsil eden, iki kadın arasında geçen ve merak dolu hikayesi ile dikkat çeken Kuş Uçuşu dizisinden ilk görseller de izleyicilerle paylaşıldı.

Kuş Uçuşu konusu

Kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi isimlerin yer aldığı dizinin konusu ise kısaca şöyle:

Kuş Uçuşu dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatıyor.

X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değiller. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli bambaşka artık.

Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine ''kuş uçuşu'' gitmeye çalışan Aslı'yı izleyeceğiz. Hikaye, hedefine güdümlenmiş, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için mücadele eden Aslı’nın, yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.