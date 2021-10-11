Başrolde Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya var! İşte Sana Söz dizisinin ilk tanıtımı

Başrolde Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya var! İşte Sana Söz dizisinin ilk tanıtımı

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Sana Söz'ün ilk tanıtımı yayınlandı. O3 Medya imzalı dizinin tanıtımı, izleyiciden tam not aldı.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın birlikte kaleme aldığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Sana Söz, izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın paylaştığı O3 Medya imzalı Sana Söz dizisinin hazırlıkları son sürat devam ediyor.

Henüz yayın tarihi belli olmayan ve herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesini seyirci ile buluşturacak olan Sana Söz dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın yanı sıra; Serkan Altunorak, Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören, Ali Önsöz, Gökçe Yanardağ, Emin Olcay, Ayçin İnci ve Hivda Zizan Alp'in yer aldığı dizinin ilk tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sana Söz Tanıtımı İZLE

DİZİ KARAKTERLERİ

Bir cinayet davasının etrafında gelişecek olan hikayede Erkan Petekkaya, Ömer isimli bir emniyet amirini, Nehir Erdoğan ise cinayet haberlerinin peşine düşen bir televizyon programı sunucusu Elif’i canlandıracak.

Ömer'in babasına usta oyuncu Emin Olcay, Ömer'in eşine ise Ayçin İnci hayat verecek. Son olarak Sefirin Kızı'nda seyirciyle buluşan Hivda Zizan Alp de polis Naz'ı canlandıracak.

Dizide garson Ayşe'nin ölüm olayının bir numaralı zanlısı olan Bora'yı Ali Önsöz oynarken Bora'nın annesine ise Gökçe Yanardağ hayat verecek.

Elif'in kızı Duru'ya Aslıhan Kapanşahin'in, oğlu Umut'a Atakan Hoşgören'in hayat vereceği dizide, Elif'in eşi avukat Erdem'i Serkan Altunorak canlandırıacak.