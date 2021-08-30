Başrollerde Barış Kılıç ve Aslıhan Güner var! Uzak Şehrin Masalı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Başrollerde Barış Kılıç ve Aslıhan Güner var! Uzak Şehrin Masalı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Barış Kılıç ve Aslıhan Güner'in yer aldığı ve yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizi Uzak Şehrin Masalı'nın ilk fragmanı dün akşam izleyiciyle buluştu.

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı, FOX TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'ndan ilk fragman geldi.

Kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin tanıtımı sosyal medyada kısa süre içerisinde çok izlendi ve büyük merak uyandırdı.

Uzak Şehrin Masalı Fragmanı İZLE

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

Çok yakında ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Uzak Şehrin Masalı'nda Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan'ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çeker ancak Affan bir türlü durulmaz.

Sonunda Umay'ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe'ye yerleşmekten başka çaresi yoktur.

Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars'ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.

Kürşat, Umay ve Sonay'ın yolları Eskitepe'de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay'ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir.

EYLÜL AYINDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Yeni dönemin en güçlü dram yapımlarından birisi olarak görülen Uzak Şehrin Masalı dizisinin Eylül ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor.