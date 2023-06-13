Baştan sona transparan! Nicola Peltz Beckham'ı gören dönüp dönüp baktı... Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Peltz kıyafet seçimiyle bütün bakışları üstünde topladı.

Efsane futbolcu David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğullar Brooklyn Beckham, model Nicola Peltz'e olan aşkını dünyaya haykırmıştı.

Geçtiğimiz yıl muhteşem bir düğün töreniyle evlenen çift, basının büyük ilgisini taşıyor.

Eşine deliler gibi aşık olduğu bilinen Brooklyn Beckham ile Nichola'nın güzelliği ve tarzı sık sık magazine damga vuruyor.

Transparan Nicola

Son olarak bir davete katılan ikili yine gözde oldu.

Nicola Peltz'in tamamen transparan ve iç çamaşırlarını gözler önüne serdiği bir kıyafet giydiğini görenler dönüp dönüp baktı.

İşte görenleri büyüleyen o kareler...