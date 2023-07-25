Batuhan Bulut kira davalarında zorunlu arabuluculuk sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı Ensonhaber canlı yayınına konuk olan Avukat Batuhan Bulut, kira davalarında zorunlu olacak arabuluculuk sürecinde taraflar arasında sağlanan uzlaşmanın mahkeme kararı hükmünde olacağını belirtti. Bulut, ayrıca yine de arabulucuya gitmeden dava açanların da davasının reddedileceğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Son zamanlarda yükselen ev kiraları nedeniyle kiracılar ve ev sahiplerinde yaşanılan tartışmalar artmıştı.

Gün geçtikçe çoğalan ev sahibi-kiracı davalarıyla ilgili ise Adalet Bakanlığı bir adım attı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin bu yıl da süreceğini belirterek ev sahibi- kiracı davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başlayacağını duyurdu.

1 Eylül'de başlayacak yeni dönemde, taraflar dava açmadan önce arabulucuya gidecek.

Konuyu Ensonhaber Youtube kanalında yayınlanan Gündem Özel programında ele aldık.

Zorunlu arabuluculuk düzenlemesi boş tutulan evlerin kiraya verilmesini teşvik edebilir

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Avukat Batuhan Bulut, kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemiyle boş tutulan evlerin kiraya verilmesinde önemli derecede teşvik edilebileceğini söyledi.

Böylece gayrimenkul sektöründeki fiyatların da aşağı yönde olumlu etkilenebileceğini vurgulayan Bulut, arabuluculuk sürecinin nasıl olacağını anlattı.

"Uzlaşma olursa, arabulucuda verilen karar mahkeme gücü hükmünde olacak"

Bulut, şunları söyledi:

Adliyelerde çok ciddi bir yoğunluk var. Yoğunluğun biraz azaltılmasında belirli bazı uyuşmazlıkların ara buluculukla çözülebilmesi için artık kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale getirildi.



1 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek sistemle kiracı ve ev sahibi karşılıklı oturup birbirlerine taleplerini iletecekler. Arabulucu da onları uzlaştırabilirse, bu uzlaşma tutanağı bir mahkeme gücü hükmünde olacak. Ve taraflar arasında geçerli, uygulanabilir bir ilan niteliğinde olacak.

"Arabulucuya başvurmadan dava açanların davası reddedilecek"