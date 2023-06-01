Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptığını açıkladı: 'Askerliğimi yapmak nasip oldu' Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile vatani görevini yaptığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile askerliğini yaptığını duyurdu.

Askerliğini bedelli olarak yapan Batuhan Karacakaya'nın sosyal medya paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı.

5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya 2008-2010 yılları arasında ekranlara gelen Aşk-ı Memnu isimli dizide canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalarda yer edindi.

Son olarak 2016-2017 yılları arasında Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alana Batuhan Karacakaya 2021 yılında katıldığı Survivor yarışması ile ekranlar karşısına çıktı.

Batuhan Karacakaya daha sonra 2022 yılında düzenlenen Survivor All Star 2022 yarışmasına katılarak yeniden yarıştı.

26 yaşında olan Batuhan Karacakaya dün yaptığı bir paylaşım ile askerlik görevini tamamladığını açıkladı.

Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Askerliğimi Erzincan 59’uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığında yapmak nasip oldu. Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum. Bu yolda benimle yürüyen herkese selam olsun derken yanıma gelip seninleyiz diyenlere tekrardan selam olsun."