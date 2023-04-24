Bayram ziyaretine gelen çocuğa yaptığı büyük tepki çekti! Tekme atıp, sosyal medyada paylaştı Sosyal medyada bir şahıs, paylaştığı video ile tepki çekti. Bayram ziyaretine geldiği belirlenen bir çocuğu merdivenlerden iten ve düşmesine sebep olan kişi, sosyal medya üzerinden yayınladığı video nedeniyle yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya üzerinden etkileşim ve takipçi toplamak için paylaşılan skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Tepki çeken görüntüler, bayram zamanında çekildi. Videoda bir çocuğun yer alması da dikkatleri iyice artırdı. Tepki çeken görüntülerde küçük yaştaki çocuk, bayram ziyaretine geldiği evde şiddete uğradı. Bayram ziyareti kabusa döndü Arkadaşıyla şakalaşan çocuk, sırf tükürdü diye kendisinden yaşça büyük bir adam tarafından merdivenden aşağı itildi. Merdivenden düşen çocuk, başını boruya çarpmaktan son anda kurtardı. Acı içinde dizini tutan çocuk, gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan şiddet olayı, sosyal medyada büyük tepki toplarken, sosyal medya kullanıcıları olaya karşı sert tepkiler gösterdi.